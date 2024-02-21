Розкішний гол Галено в компенсований час приніс Порту перемогу над Арсеналом без Зінченка

Команда Серіжу Консейсау весь матч намагалась грати від м'яча, але завдала разючого удару в той момент, коли суперники втратили пильність.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Порту — Арсенал 1:0

Гол: Галено, 90+4



Порту: Кошта — Маріу, Пепе, Отавіо, Венделл (Еуштакіу, 90) — Варела, Гонсалес (Хайме, 80) — Консейсан (Боржеш, 85), Пепе Акіно, Галено — Еванілсон (Мартінес, 85).



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Троссар (Жоржиньо, 73), Мартінеллі.



Попередження: Гонсалес — Райс, Ківьор, Гаверц