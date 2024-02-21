Пепе — найстарший польовий гравець в історії плей-оф Ліги чемпіонів

Досвідчений захисник зіграв у найпрестижнішому турнірі в 40 років та 360 днів.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал вирушив у гості до Порту.

У стартовому составі португальського клубу вийшов капітан та центральний захисник Пепе, за рахунок чого він став найстаршим польовим гравцем в історії, який зіграв у плей-оф ЛЧ.

Португальський центрбек встановив новий рекорд у віці 40 років та 360 днів, тоді як його дебют у Лізі чемпіонів відбувся аж у 2004 році.

У поточному сезоні Пепе провів за Порту 23 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.