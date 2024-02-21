Грізманн травмувався у матчі проти Інтера

Терміни відновлення гравця наразі не повідомляються.

Центральний нападник Атлетіко Антуан Грізманн отримав розтягнення щиколотки середньої тяжкості у виїзному матчі проти Інтера в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Інтер — Атлетіко 1:0 Відео голу та огляд матчу 20.02.2024

Француз був вимушений залишити поле Стадіо Джузеппе Меацца на 78-й хвилині. З'ясувалося, що 32-річний гравець розтягнув гомілковостопний суглоб. Жодної інформації про терміни відновлення Грізманна у клубі не привели.

За даними видання Marca, вже протягом найближчих кількох днів стане відомо, чи зможе нападник взяти участь у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії проти Атлетіка. Поєдинок відбудеться у четвер, 29 лютого. До цього на "матрацників" чекає виїзний матч проти Альмерії у Ла Лізі (субота, 24 лютого).

У поточному сезоні Грізманн взяв участь у 36 матчах мадридців у всіх турнірах, відзначившись 18 голами і 7 асистами.

Раніше француз заявив, що хоче зіграти на Олімпійських іграх у Парижі "за будь-яку ціну". Тоді ж він похвалив фізіотерапевтів Атлетіко, назвавши їх найкращими у світі.