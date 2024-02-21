Гамшик: Я їду до Неаполя на гру проти Барселони

21 лютого 2024

Марек Гамшик, Getty Images

Легенда Наполі повертається до міста.

Словацький центральний півзахисник Марек Гамшик, який нині вже встиг завершити професійну кар’єру, добре пам’ятає свої виступи в неаполітанському Наполі, де встиг стати справжньою легендою серед місцевих фанатів.

Тому й не дивно, що напередодні гри "Партенопеї" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА думка 36-річного колишнього футболіста дуже хвилювала місцеву пресу.

"Тренувати Наполі було мрією Кальцони. Він все погодив зі словацькою Федерацією футболу.

Кальцона хоче бачити мене у своєму тренерському штабі. Завтра з цього приводу в мене зустріч із президентом Де Лаурентісом, але я вже сказав їм обом, що я б волів зараз залишитися вдома.

Однак дійсно, завтра я їду до Неаполя на гру проти Барселони. Ця поїздка планувалась задовго до зміни тренера, одразу після жеребкування. Я буду на матчі, тому що не хочу пропустити таке видовище", — заявив словацький ексутболіст.

Матч Наполі — Барселона відбудеться 21 лютого, о 22:00.

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