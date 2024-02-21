Гамшик: Я їду до Неаполя на гру проти Барселони

Легенда Наполі повертається до міста.

Словацький центральний півзахисник Марек Гамшик, який нині вже встиг завершити професійну кар’єру, добре пам’ятає свої виступи в неаполітанському Наполі, де встиг стати справжньою легендою серед місцевих фанатів.

Тому й не дивно, що напередодні гри "Партенопеї" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА думка 36-річного колишнього футболіста дуже хвилювала місцеву пресу.

"Тренувати Наполі було мрією Кальцони. Він все погодив зі словацькою Федерацією футболу.

Кальцона хоче бачити мене у своєму тренерському штабі. Завтра з цього приводу в мене зустріч із президентом Де Лаурентісом, але я вже сказав їм обом, що я б волів зараз залишитися вдома.

Однак дійсно, завтра я їду до Неаполя на гру проти Барселони. Ця поїздка планувалась задовго до зміни тренера, одразу після жеребкування. Я буду на матчі, тому що не хочу пропустити таке видовище", — заявив словацький ексутболіст.

Матч Наполі — Барселона відбудеться 21 лютого, о 22:00.