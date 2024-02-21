Наполі — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 21.02.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 21 лютого та розпочнеться о 22:00.

У рамках першої частини двоматчевого протистояння в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Наполі прийматиме Барселону на Стадіо Дієго Армандо Марадона у Неаполі.

СЕРЕДА, 21 ЛЮТОГО, 22:00. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

До дуелі з "блаугранас" неаполітанці підходять з новим тренером, Франческо Кальцоною. На посаді керманича Наполі він замінив Вальтера Маццаррі, який протримався у клубі всього три місяці. Цікаво, що Кальцона був асистентом Лучано Спаллетті, коли "партенопейці" зустрічалися з Барселоною в 1/16 фіналу Ліги Європи-2021/22.

До плей-оф ЛЧ поточного сезону Наполі вийшов з групи С, де йому протистояли берлінський Уніон, Брага та мадридський Реал. Іспанській команді неаполітанці двічі поступилися, але зуміли здобути достатню для путівки до плей-оф кількість очок у матчах з іншими двома суперниками.

З моменту завершення групового етапу ЛЧ Наполі встиг провести 12 матчів. Лише 4 з них вони виграли, 5 разів програвши і тричі зігравши внічию. Протягом цього часу неаполітанці, зокрема, вилетіли з 1/8 фіналу Кубка Італії та програли у вирішальному поєдинку за Суперкубок країни. Зараз клуб посідає 9-те місце у турнірній таблиці Серії А.

Барселона, звісно, теж переживає далеко не найкращі часи, а їхній головний тренер Хаві вже оголосив, що залишить клуб наприкінці сезону. Перемога у Лізі чемпіонів була б для ексгравця каталонців чудовим завершенням тренерської кар'єри у клубі, але є дуже великі сумніви, що ресурсу Барселони вистачить для такої звитяги.

Поразка Антверпену в останньому турі групового етапу не могла завадити Барселоні посісти перше місце у групі Н, де також виступали Порту і Шахтар. Обійти португальців їм вдалося за рахунок очних зустрічей. Так, колектив Хаві отримав путівку до 1/8 фіналу турніру.

З моменту завершення групового етапу Барселона встигла взяти участь у 14 матчах, так само як і Наполі поступившись у фіналі Суперкубка своєї країни та вилетівши з Кубка, хоч і на стадії чвертьфіналу. Кілька досить нервових поєдинків у "блаугранас" було і у Ла Лізі. Сельту у минулому, 25-му турі, наприклад, їм вдалося здолати лише завдяки голу аж на 90+7 хвилині, а до цього була несподівана домашня нічия з Гранадою. Зараз каталонці посідають третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи від лідера, мадридського Реала, на 8 очок.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є колектив Хаві. Так, на перемогу Барселони пропонується коефіцієнт 2,52, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 2,87. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Ррахмані, Маццоккі — Замбо-Ангісса, Лоботка, Каюсте — Політано, Осімген, Кварацхелія

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Мартінес, Канселу — де Йонг, Крістенсен, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Педрі

Не зіграють: Бальде, Гаві, Алонсо, Торрес

Під питанням: Феліш

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