Артета: Коли я грав, дехто з прізвищем Мессі та Баварія завжди були перешкодами для Арсеналу

Керманич Арсеналу висловився про майбутній матч із Порту у плей-оф Ліги чемпіонів.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між Порту та лондонським Арсеналом, яке пройде на португальському Ештадіу ду Драгау.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артети поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з португальським грандом.

"Порту справив на мене справжнє враження. Я дуже добре знаю їхнього тренера та його історію. У них є якість на кожному з клаптиків поля. Вони будуть справді важкими суперниками. Ми дуже раді бути. Минуло сім років відколи Арсенал востаннє був у плей-оф Ліги чемпіонів.

Так, ми заслужили на право бути тут. Ми не були тут сім років і не проходили до наступного етапу цілих 14. Це виклик. Ми схвильовані і підемо до поставленої мети з повною вірою в собі.

Коли я грав, дехто з прізвищем Мессі завжди був перешкодою для Арсеналу, як і мюнхенська Баварія. Але це конкуренція — вона така, якою є. Ця конкуренція зводиться до дрібних деталей, і вам потрібно, щоб ваші гравці були найкращими у всіх аспектах", — цитує слова Мікеля Артети офіційний сайт УЄФА

Матч Порту — Арсенал відбудеться в середу, 21 лютого, о 22:00. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.