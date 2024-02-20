Гуммельс та Мален зіграють із перших хвилин проти ПСВ

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють нідерландський ПСВ та дортмундська Боруссія Д.

Нідерландський ПСВ та дортмундська Боруссія зіграють у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі Філіпс Арени.

Петер Бош виріши використати з перших хвилин Схаутена в центрі оборони, тоді як Тілльман та Сайбарі долучились до трикутника в центрі поля, а Бакайоко зіграє праворуч в атаці.

Едін Терзич, на тлі нічиєї проти Вольфсбурга (1:1), залучив до стартового складу Гуммельса в центрі захисту, тоді як Мален зіграє праворуч в атаці.

ПСВ: Бенітес — Тезе, Схаутен, Боскальї, Дест — Тілльман, Веерман, Сайбарі — Бакайоко, де Йонг, Лосано.

Запасні: Дроммель, Ватерман, Самбо, Обіспо, Рамальйо, Пепі, Жуніор, Бабаді, ван Анголт.



Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Забітцер, Джан — Мален, Ройс, Санчо — Фюллькруг.

Запасні: Маєр, Лотка, Бенсебаїні, Езкан, Дюранвіль, Вольф, Мукоко, Брандт, Вятьєн, Байно-Гіттенс, Бамба.



Гра ПСВ — Боруссія Д почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.