ПСВ — Боруссія Дортмунд. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 20.02.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 20 лютого та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між ПСВ та Боруссією Дортмунд на Стадіоні Філіпс в Ейндховені.

ПСВ (НІДЕРЛАНДИ) — БОРУССІЯ ДОРТМУНД (НІМЕЧЧИНА)

ВІВТОРОК, 20 ЛЮТОГО, 22:00. СТАДІОН ФІЛІПС, ЕЙНДХОВЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР – СРДЖАН ЙОВАНОВИЧ (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

ПСВ проводить неймовірний сезон в чемпіонаті Нідерландів. У 22 матчах команда Петера Боша здобула 20 перемог, двічі зіграла внічию та не програла жодного матчу. Різниця забитих та пропущених вражає — 70/10. Тож ПСВ мчить до ювілейного 25-го чемпіонства.

Втім, перемога в чемпіонаті може стати єдиним трофеєм ейндховенців у цьому сезоні. З Кубка вони вилетіли на стадії 1/8 фіналу від чинного чемпіона країни Феєнорда. А в перемогу у Лізі чемпіонів не вірять навіть найоптимістичніші фанати. Вважаємо, що вихід у чвертьфінал буде неймовірним досягненням для нідерландців. Та й суперник сприятливий для цих цілей.

Боруссія виграла свою групу попри те, що фаворитом у квартеті був ПСЖ. Хоча і кризовий. А от в чемпіонаті Німеччини справи у "джмелів" не так добре складаються, як на євроарені. Головна ціль команди Едіна Терзича — збереження місця в зоні Ліги чемпіонів. Хоча й команда мало програє (3 поразки в Бундеслізі — це другий показник після Баєра), "джмелі" відчувають проблеми в атаці, квінтесенцією чого стають нічийні результати, яких за 22 матчі назбиралось аж 8.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Петера Боша. Так, на перемогу ПСВ пропонується коефіцієнт 2.21, тоді як потенційний успіх БД оцінюється показником 3.20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,84.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСВ: Бенітес — Тезе, Ромальо, Боскальї, Дест — Верман, Шутен, Сайбарі, Пепі — Де Йонг, Лосано.

Боруссія Дортмунд: Кобель — Раєрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Маатсен — Забітцер, Озджан — Мален, Санчо, Байноу-Гіттенс — Фуллкрюг.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Боруссія та ПСВ перетинались тричі у своїй історії: двічі — на груповому етапі ЛЧ-2002/03 та у товариському матчі. Нідерландці не виграли жодного матчу у німців. В ЛЧ вони програли (1:3) та зіграли внічию (1:1). А в товариському матчі, який відбувся у 2017 році, поступились — 1:4.