Консейсау: Наша тактична підготовка до Арсеналу була трохи довшою, ніж зазвичай

Керманич Порту висловився про майбутній матч із Арсеналом у плей-оф Ліги чемпіонів.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між Порту та лондонським Арсеналом, яке пройде на португальському Ештадіу ду Драгау.

Головний тренер "драконів" Сержиу Консейсау поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з "канонірами".

"В Арсеналу є гравці з чудовою технікою та талантом, але ми також маємо якість. Це команда, яка дуже зацікавлена у контролі м'яса та знає, як грати в останній третині. Вони будуть дуже відрізнятися від інших суперників. Ми маємо бути дуже компетентними в кожній фазі матчу, якщо хочемо конкурувати з ними.

Перед Арсеналом ми підготували багато матеріалу та контенту, тому наша відеосесія з тактичною підготовкою була трохи довшою, ніж зазвичай. Завтра ми все одно проведемо ще одне тренування. Позитивний результат, як завжди, буде тільки перемога", — цитує слова Консейсау офіційний сайт УЄФА.

Матч Порту — Арсенал відбудеться в середу, 21 лютого, о 22:00. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.