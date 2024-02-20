Сімеоне: Лаутаро міг грати за Атлетіко

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне поділився думками напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Сьогодні, 20 лютого, на стадіоні Джузеппе Меацца зійдуться Інтер та Атлетіко в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Наставник "матрацників" Дієго Сімеоне зізнався, що зірка Інтера Лаутаро Мартінес міг грати під його керівництвом в мадридському клубі.

"Коли молоді гравці прогресують так, як Лаутаро Мартінес, я не можу не захоплюватися ними. Лаутаро — це той футболіст, який міг грати за нас, але вибрав інший шлях. Зрештою він сильний футболіст, який доводить це.

У мене немає жодних претензій через те, що він вибрав інше продовження кар'єри, я щасливий за нього, адже він аргентинець", - сказав аргентинський тренер.

Початок матчу о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в текстовій трансляції на Football.ua.