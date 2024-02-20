Коке: Рівень Ліги чемпіонів зростає, і ми маємо його підвищувати

Півзахисник Атлетіко Коке висловився перед грою з Інтером в Лізі чемпіонів.

Сьогодні, 20 лютого, на стадіоні Джузеппе Меацца зійдуться Інтер та Атлетіко в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Півзахисник "матрацників" Коке вважає, що його команда дасть справжній бій супернику.

"Це чудова команда. Вони знають, як наступати, а і як оборонятися. Буде важкий матч з інтенсивною боротьбою. Сподіватимемося, що ми зможемо перемогти.

Головна перевага Інтера? Робота, яку вони роблять як команда, окрім окремих гравців. Вони знають, за що грають у кожному матчі, мають добре підготовлений склад. Ми намагаємося зрозуміти, що в нас вийде.

Бувають моменти, коли ти можеш грати добре, а бувають, коли доводиться страждати та боротися. Рівень Ліги чемпіонів зростає, і ми маємо його підвищувати. Ми сподіваємося бути на піку гри та викластися на 100%, щоб зробити цей матч красивим", — сказав хавбек.

Початок матчу о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в текстовій трансляції на Football.ua.