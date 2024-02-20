Тюрам: Грізманн — неймовірний гравець, але його можна зупинити, якщо ми працюватимемо як одне ціле

Нападник Інтера Маркус Тюрам поділився думками напередодні матчу з Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 20 лютого, на стадіоні Джузеппе Меацца зійдуться Інтер та Атлетіко в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Форвард "нерадзуррі" Маркус Тюрам назвав гравця, який становить найбільшу небезпеку для його команди.

"Сьогодні має бути гарний матч. Ми повністю зосереджені на собі. Маємо зіграти на найвищому рівні. Грізманн – неймовірний гравець, але проблеми, які він створюватиме, можна вирішити, якщо ми працюватимемо як одне ціле.

Я багато чому навчився з того часу, як прийшов в Інтер. Сподіватимемося, що цього сезону нам вдасться зберегти чудову форму. Лаутаро Мартінес — один із найкращих нападників у світі, грати з ним легко. Сподіваюся на подальший прогрес", — сказав француз.

Початок матчу о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в текстовій трансляції на Football.ua.