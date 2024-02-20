Дест: Мален — швидкий, технічний і добре володіє м'ячем, тому він не буде легким суперником

Захисник ПСВ Сержіньйо Дест поспілкувався з журналістами напередодні матчу з Боруссією Дортмунд в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні на стадіоні Філіпс в Ейндховені відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСВ та Боруссією Дортмунд. Захисник нідерландської команди Сержіньйо Дест назвав гравця, якому треба приділити особливу увагу.

"Ці матчі особливі. Усі з нетерпінням чекають на ігри Ліги чемпіонів. Я дивлюся на гравців свого амплуа та думаю, як я міг би грати проти них.

Я знайомий з Доніеллом Маленом. Він швидкий, технічний і добре володіє м'ячем, тому він безперечно не буде легким суперником", - сказав американець.

Матч ПСВ — Боруссія Дортмунд відбудеться 20 лютого о 22:00.