Кобель: Ми дуже мотивовані перед матчем з ПСВ

Сьогодні на стадіоні Філіпс в Ейндховені відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСВ та Боруссією Дортмунд. Перед матчем голкіпер гостей Грегор Кобель відзначив, що в команді немає недооцінки суперника.
"Ми добре виглядали у всіх матчах групового етапу, а я просто намагаюся робити все, щоб допомагати своїй команді. Дуже добре, що мені вдалося відбити пенальті в Мілані. Ми дуже мотивовані й з нетерпінням чекаємо на сьогоднішнє випробування", - сказав голкіпер.
Матч ПСВ — Боруссія Дортмунд відбудеться 20 лютого о 22:00.