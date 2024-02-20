Кобель: Ми дуже мотивовані перед матчем з ПСВ

20 лютого 2024

Кобель: Ми дуже мотивовані перед матчем з ПСВ

Воротар Боруссії Грегор Кобель поспілкувався з журналістами напередодні матчу з ПСВ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні на стадіоні Філіпс в Ейндховені відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСВ та Боруссією Дортмунд. Перед матчем голкіпер гостей Грегор Кобель відзначив, що в команді немає недооцінки суперника.

"Ми добре виглядали у всіх матчах групового етапу, а я просто намагаюся робити все, щоб допомагати своїй команді. Дуже добре, що мені вдалося відбити пенальті в Мілані. Ми дуже мотивовані й з нетерпінням чекаємо на сьогоднішнє випробування", - сказав голкіпер.

Матч ПСВ — Боруссія Дортмунд відбудеться 20 лютого о 22:00. 

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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