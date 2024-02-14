Кіліан Мбаппе, Баркола та Маркійньос зіграють у першому матчі проти Реала Сосьєдад

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють ПСЖ та Реал Сосьєдад.

Французький Парі Сен-Жермен та баскський Реал Сосьєдад зіграють поміж собою перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Парк-де-Пренс.

Луїс Енріке, після перемоги над Ліллем (3:1), залучив до стартового складу Хакімі та Бералдо на флангах оборони, тоді як до центру захисту повернеться Маркіньйос, а Заїр-Емері та Вітінья розташуються в центральному трикутнику. Баркола та Кіліан Мбаппе долучаться до атаки.

Іманоль Альгуасіль, на тлі поразки від памплонської Осасуни (0:1), використав із перших хвилин Траоре та Ле Нормана в лінії захисту, тоді як Мендес повернеться до центральної трійки, а Барренечеа гратиме ліворуч у атаці.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Перейра, Бералдо — Заїр-Емері, Руїс, Вітінья — Дембеле, К. Мбаппе, Баркола.

Запасні: Навас, Тенас, Угарте, Рамуш, Асенсіо, Ернандес, Коло Муані, Мукіеле, Солер, Е. Мбаппе, Маюлю.



Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Галан — Мендес, Субіменді, Меріно — Кубо, А. Сілва, Барренечеа.

Запасні: Марерро, Фрага, захарян, Гонсалес, Оласагасті, Садік, Пачеко, Турр’єнтес, Магунаселая, Марін, Армбуру.



Гра ПСЖ — Реал Сосьєдад почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.