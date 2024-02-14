ПСЖ — Реал Сосьєдад. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 14.02.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 14 лютого та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між ПСЖ та Реал Сосьєдадом, яке пройде Парк де Пренс у Парижі.

ПСЖ (ФРАНЦІЯ) — РЕАЛ СОСЬЄДАД (ІСПАНІЯ)

СЕРЕДА, 14 ЛЮТОГО, 22:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР – МАРКО ГУІДА (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

ПСЖ продовжує впевнено лідирувати у французькій Лізі 1, незважаючи на всі чутки навколо головної зірки клубу Кіліана Мбаппе, який може перебратися до мадридського Реалу. Парижани проводять безпрограшну серію з 15 матчів у всіх турнірах і зараз вони випереджають найближчого конкурента в Лізі 1 на 11 очок, тож свою головну увагу можна зосередити на єврокубках.

Команда Луїса Енріке посіла друге місце у групі ЛЧ після дортмундської Боруссії, хоча парижани не змогли виграти жоден із трьох останніх єврокубкових матчів, що призвело до того, що ПСЖ випередив Мілан лише за різницею м'ячів.

Востаннє ПСЖ брав єврокубок у 2001 році, коли завоював Кубок Інтертото. Парижани вийшли до 1/8 фіналу ЛЧ 12 сезон поспіль, проте вони можуть утретє поспіль вилетіти на цій стадії турніру. У двох минулих кампаніях були поразки від Реалу та Баварії.

Цього разу суперник набагато меншого калібру, тому команда Луїса Енріке має хороший шанс пройти до чвертьфіналу найпрестижнішого турніру.

Реал Сосьєдад далекий від форми минулого сезону і поки що "біло-блакитні" посідають лише сьоме місце в Ла Лізі, відстаючи від топ-4 на 11 очок. На даний момент у них лише одна перемога в останніх восьми матчах.

Ліга чемпіонів для команди Іманоля Альгуасіля буде явним перепочинком та відволіканням уваги від справ у чемпіонаті. Для Сосьєдада це лише другий вихід до плей-оф Ліги чемпіонів в історії та перший з сезону-2003/04.

Примітно, що минулого разу суперником Сосьєдада у плей-оф також була французька команда Ліон, який двічі обіграв іспанців з рахунком 1:0.

У ПСЖ досі у лазареті Преснель Кімпембе, Мілан Шкрініар, Серхіо Ріко, Нуну Мендеш та Левен Кюрзава. Також є питання щодо фізичної форми Мбаппе. У Сосьєдада травмовані Шеральдо Беккер, Кіран Тірні, Альваро Одріосола, Карлос Фернандес та Аєн Муньйос. Також є сумніви у стані найкращого бомбардира Мікеля Оярсабаля, який пропустив останні ігри через м'язову травму.

Також додамо, що між собою команди ще не зустрічалися, тож це будуть перші протистояння двох клубів у їхній особистій історії.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ пропонується коефіцієнт 1.66, тоді як потенційний успіх Сосьєдада оцінюється показником 6.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,89.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСЖ: Доннарумма — Ернандес, Маркіньйос, Перейра, Хакімі — Угарте, Заїр-Емері — Коло Муані, Дембеле, Асенсіо — Мбаппе.

Реал Сосьєдад: Реміро — Галан, Ле Норман, Субельдія, Траоре — Мендес, Субіменді, Меріно — Барренечеа, Кубо, Садік.