Лаціо — Баварія. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 14.02.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 14 лютого та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас очікує протистояння поміж римським Лаціо та мюнхенською Баварією, яке пройде на стадіоні Стадіо Олімпіко у Римі.

ЛАЦІО — БАВАРІЯ

СЕРЕДА, 14 ЛЮТОГО, 22:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Восени в групі, що складалась також із мадридського Атлетіко, нідерландського Феєнорда та шотландського Селтіка, римський Лаціо посів другу сходинку, тож під час жеребкування не мав особливих сподівань отримати "прохідного" суперника. Тож коли представники "орлів" у підсумку побачили перед собою папірець із назвою чинного чемпіона Німеччини, вони взагалі не мали схвильований вигляд.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом у цьому протистоянні є підопічні Томаса Тухеля. Так перемога Порту оцінюється коефіцієнтом 1,69, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 5,20. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,05.

Воно й не дивно, бо історія очного протистояння цих двох клубів розпочалась лише три роки тому на цій самій стадії змагань і була доволі короткою. Що тоді, що зараз, "Рекордмайстер" був чинним чемпіоном своєї країни та прагнув захистити титул володаря Кубка чемпіонів, але в підсумку його здобув лондонський Челсі.

Баварія й зараз буде фаворитом пари та, напевно, одним із фаворитів на перемогу в цьогорічному турнірі загалом. Хоча таке враження "червона машина" по собі залишає лише завдяки власному гучному імені, але аж ніяк не тому, що відбувається в неї на внутрішній арені. Минулими вихідними мюнхенців просто розібрали на запчастини в Леверкузені (0:3), тож існує великий ризик, що 11 поспіль чемпіонських титулів Бундесліги на 12 так і не перетворяться.

І тут перед Томасом Тухелем має постати очевидна на перший погляд дилема. Треба досягати успіху хоч на якому напрямку, оскільки наприкінці сезону власники клубу збиратимуться знову й будуть вирішувати, чи варто й надалі спостерігати за тим, як із їхньою основною командою роблять незрозумілі експерименти й у підсумку виходить щось накшталт того, що ми бачили на БайАрені.

Очевидно, що в Лаціо тим часом такими категоріями, як боротьба за чемпіонський титул, наразі взагалі не розмірковують. І все тому, що "орли" наразі не потрапляють не просто до Ліги чемпіонів на наступний сезон, а й узагалі до єврокубків. І хоча до задовільної шостої сходинки залишається всього одне очко, однак роботи на цьому шляху в команди ще дуже багато.

І тут, насправді, Лаціо міг і трохи не розрахувати з власною наснагою, коли пробивався до плей-оф за підсумками групового раунду. Відповідно до регламенту, до наступного розіграшу ЛЧ потрапить виключно переможець поточно, а в те, що ним цього року стануть римляни, напевно, не вірить ніхто.

Італійський колектив приймає суперників на власному полі на тлі гостьової перемоги над сардинським Кальярі (3:1), тож добре взагалі, що серія з трьох матчів без перемог у їхньому виконанні все ж таки вчасно завершилась. А то був період справжніх випробувань суперниками накшталт Інтера (0:3), Наполі (0:0) та Аталанти (1:3).

І оскільки тоді звитяг так і не було здобуто, то й проти Баварії залишається лише сподіватись на те, що матч у Леверкузені настільки прибив мюнхенців, що це матиме вплив на їхні міжнародній арені. Але ж "це вже було", і для суперників "Рекордмайстера" нічого доброго з цього ніколи не виходило.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Проведель — Марушич, Романьолі, Гіла, Хісай — Гендузі, Ровелла, Луїс Альберто — Ісаксен, Іммобіле, Андерсон.

Баварія: Ноєр — Мазрауї, Упамекано, Кім, Геррейру — Кімміх, Горецка — Сане, Мюллер, Мусіала — Кейн.

Не зіграють: Ренцетті, Патрік — Гнабрі, Девіс, Лаймер, Коман, Сарр.

СЛОВА ПЕРЕД ГРОЮ

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі: "Я очікую на сильну Баварію. Раніше я дивився матчі Реала в чемпіонаті, коли вони були в поганій формі, але в Лізі чемпіонів це була геть інша команда. Я очікую того ж і від Баварії. Вони покажуть найкращу версію себе".

Головний тренер Баварії Томас Тухель: "Я не відчуваю збільшення тиску. Тиск — це великий привілей. Це — спортивний тиск. Це ніколи не відбувалось інакшим чином. Необхідно залишатись упевненим у собі, необхідно бути самокритичним. Чим голосніше стає галас і чим сильнішим стає так званий "тиск", тим важливіше зберігати спокій".

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