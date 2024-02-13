Гріліш, Бернарду та Вокер зіграють із перших хвилин проти Копенгагена

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють датський Копенгаген та Манчестер Сіті.

Данський Копенгаген та англійський Манчестер Сіті проведуть перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на стадіоні Паркен.

Якоб Нееструп вирішив використати з перших хвилин МакКенну в трійці центральних захисників, тоді як Маттссон зіграє в трійці центральних захисників.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над Евертоном (2:0), залучив до стартового складу Вокера на правий фланг оборони, тоді як Бернарду Сілва та де Брюйне повернуться до півзахисту, а Гріліш зіграє на лівому фланзі.

Копенгаген: Грабара — Єлерт, Вавро, Дікс, МакКенна, Ашурі — Діогу Гонсалвеш, Фальк, Маттссон — Ельюнуссі, Клаессон.

Запасні: Рунарссон, Буур, Серенсен, Ларссон, Корнеліус, Ескарссон, Анкерсен, Мелінг, Клем, Гойлунд, Руні, Фрогольдт.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Діаш, Аке — Родрі — Сілва, Фоден, де Брюйне, Гріліш — Голанд.