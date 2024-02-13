Копенгаген — Манчестер Сіті. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 13.02.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 13 лютого та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між сенсаційним Копенгагеном та чинним тріумфатором в особі Манчестер Сіті, яке пройде на данському стадіоні Паркен.

ВІВТОРОК, 13 ЛЮТОГО, 22:00. ПАРКЕН, КОПЕНГАГЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МАРІЯ САНЧЕС (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

За підсумками групового етапу поточного розіграшу Ліги чемпіонів Копенгаген став чи не найголовнішою приємною сенсацією у європейському футболі. Квартет з мюнхенською Баварією, Манчестер Юнайтед і турецьким Галатасараєм з самого початку не народжував якихось серйозних надій для данського колективу навіть на кваліфікацію до Ліги Європи, проте прогнози прогнозами, а реальність часом кардинально відрізняється у протилежний бік, у тому числі й у футболі. Копенгаген — яскраве тому підтвердження.

Гра команди Якоба Неструпа, можливо, за рахунок наявних кадрів на тлі суперників та вельми прагматичного стилю, головним аспектом якого стала сама гра в обороні, могла не подобатися футбольним естетам, проте це давало результат — данці відбирали очки абсолютно у всіх під час групової стадії та сенсаційно посіли друге місце. Втім, ще одним "подарунком" далі став результат жеребкування, за підсумками якого Копенгагену доведеться зустрітися з однією з найкращих команд світу та чинним володарем трофею. Втім, у домашньому матчі все ж є певні очікування на збереження інтриги та продовження маленькою футбольною казки, хоча й поєдинок останнього туру з Галатасараєм за 12 грудня минулого року був останнім для Копенгагена на офіційному рівні, а до цього моменту данці підтримували форму лише проведенням товариських поєдинків.

Манчестер Сіті ж не потребує особливого представлення для пересічних уболівальників. Можливо, найкраща команда світу й досі. Безсумнівно, володар треблу минулого сезону та п'яти виграних трофеїв за 2023 рік. Очевидно, один із головних претендентів на тріумф у Лізі чемпіонів і в поточній кампанії. Цілком ймовірно, це також стосується й англійської Прем'єр-ліги, навіть зважаючи на дуже щільну та близьку боротьбу з Ліверпулем та лондонським Арсеналом.

Але хіба можуть бути слабкі сторони у команди, яка йде на переможній серії з десяти матчів поспіль з урахуванням усіх турнірів? Що ж, ми ризикнемо навіть заявити, що версія Манчестер Сіті річної давності виглядала більш вражаючою. Так, підопічні Хосепа Гвардіола мають систематичні проблеми з організованими суперниками якраз оборонного плану, що цілком логічно — такий підхід є чи не єдиним способом здобути результат з урахуванням такої великої різниці в класі виконавців.

Тим не менш, варто зробити важливу ремарку: якщо в перших таймах Ман Сіті дуже часто може мати проблеми з такими суперниками, то після перерви "містянам" останнім часом вдавалося таки добиватися потрібних результатів. Ньюкасл Юнайтед, Брентфорд, двічі – Евертон, Лутон – всі вони не витримували серйозного тиску манчестерського гранда у другій половині матчу після успішно проведеної першої. З іншого боку, у нас є приклади Астон Вілли, Вулвергемптона та Крістал Пелес, яким вдавалося цього сезону зачепитися за позитивний результат із Сіті за рахунок прагматизму. Тепер чекаємо бодай на непогану спробу від Копенгагена зробити щось подібне?

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що очевидним фаворитом цього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,26, тоді як потенційний успіх Копенгагена оцінюється показником 13,0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,40.