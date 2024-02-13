Гулачі: У Реала чудова лінія півзахисту та сильний напад, навіть попри відсутність Беллінгема

13 лютого 2024

Гулачі: У Реала чудова лінія півзахисту та сильний напад, навіть попри відсутність Беллінгема

Голкіпер Лейпцига Петер Гулачі прокоментував майбутню зустріч з Реалом.

Мадридський Реал 13 лютого проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти німецького РБ Лейпциг.

Перед грою голкіпер "червоних биків" Петер Гулачі поділився думками щодо гри з іспанцями.

"Я дуже радий, що знову можу виходити на поле [після травми], що знову можу грати у Лізі чемпіонів. Це дуже особливий турнір для всіх наших гравців. Останні тижні вийшли непростими, ми не надто добре розпочали 2024 рік. Але ми пройдемо через цей період, а я знову можу грати. Хочу допомогти команді своєю грою та зроблю все заради гарного результату.

Ми знаємо, які у Реала класні гравці. Вінісіус Жуніор провів фантастичний матч у вихідні, ще у них є Родріго та багато інших гравців. Потрібно багато часу, щоб перерахувати всіх. У Реала чудова лінія півзахисту та сильний напад, навіть попри відсутність Беллінгема. Не можна акцентувати лише на одному гравцеві", — сказав воротар.

Стартовий свисток пролунає о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua. Матч-відповідь відбудеться 6 березня.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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