Розе: Ми знаємо, наскільки хороший Реал, але й у нас теж непогана команда та класні гравці

Головний тренер Лейпцига Марко Розе висловився про матч проти Реала в Лізі чемпіонів.

Сьогодні, 13 лютого, на Ред Булл Арені Лейпциг прийматиме мадридський Реал в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Напередодні матчу наставник "биків" Марко Розе поділився думками щодо протистояння з іспанцями.

"Реал чудово додав цього сезону і став однією з найсильніших команд у Європі. Вони неймовірно сильні у всіх лініях. Вони знають, що таке Ліга чемпіонів та як її вигравати. Ми знаємо, наскільки хороший Реал, але й у нас теж непогана команда та класні гравці. Віддамо всі сили й намагатимемося скористатися своїми шансами, щоб добре розпочати це протистояння.

Ми безперечно не боїмося. Нам не терпиться вийти на поле, битися з суперником і відчути чудову атмосферу на нашому стадіоні. Для цього ми старанно працювали минулого сезону та на груповому етапі цієї Ліги чемпіонів", — сказав Розе.

Стартовий свисток пролунає о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua. Матч-відповідь відбудеться 6 березня.