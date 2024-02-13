Гулачі: Лунін — досконалий воротар

Голкіпер Лейпцига Петер Гулачі висловив комплімент на адресу Андрія Луніна.

Мадридський Реал 13 лютого проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти німецького РБ Лейпциг.

Перед грою у голкіпера "червоних биків" Петера Гулачі журналісти поцікавилися, що він думає про свого колегу Андрія Луніна.

"Я знаю, що бачив за останні кілька тижнів, він був другим номером, а після травми Куртуа і переходу Кепи, і коли той травмувався, грав Лунін. Він добре діє на виходах віч-на-віч. У нього є свої якості. Досконалий воротар", – сказав він під час пресконференції.

Стартовий свисток пролунає о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua. Матч-відповідь відбудеться 6 березня.