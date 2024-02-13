Кроос: Я мотивований, як і десять років тому

Півзахисник Реала Тоні Кроос висловився перед матчем проти Лейпцига.

Сьогодні, 13 лютого, на Ред Булл Арені Лейпциг прийматиме мадридський Реал в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Напередодні матчу півзахисник Реала Тоні Кроос поділився думками щодо протистояння з німецьким колективом на цій стадії змагань.

"Я мотивований, як і десять років тому, і це найголовніше. Я завжди хочу виграти все і максимально дбаю про своє тіло, щоб бути здатним грати кожні три дні. Поки що все ще виходить.

Ми знову добре виступили у групі, але у плей-офф завжди важко. Ми знаємо, що на нас чекає складна команда. Ми програвали тут у минулому, і нам слід чекати на тяжке випробування", - сказав німець.

Стартовий свисток пролунає о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua. Матч-відповідь відбудеться 6 березня.