Рюдігер та Беллінгем пропустять матч з Лейпцигом через травми

До заявки команди на матч Ліги чемпіонів потрапив українець Андрій Лунін.

Мадридський Реал у своїх соціальних мережах опублікував список футболістів, які зможуть зіграти у майбутньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

У заявку команди Карло Анчелотті не потрапили захисник Антоніо Рюдігер та півзахисник Джуд Беллінгем, які перебувають у лазареті.

Водночас до списку потрапив український воротар Андрій Лунін, який відіграв на нуль у минулому матчі Ла Ліги проти Жирони (4:0).

Нагадаємо, матч Лейпциг — Реал відбудеться у вівторок, 13 лютого, о 22:00 за київським часом.