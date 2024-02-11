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Рюдігер та Беллінгем пропустять матч з Лейпцигом через травми

11 лютого 2024

Антоніо Рюдігер та Джуд Беллінгем, Getty Images

До заявки команди на матч Ліги чемпіонів потрапив українець Андрій Лунін.

Мадридський Реал у своїх соціальних мережах опублікував список футболістів, які зможуть зіграти у майбутньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

У заявку команди Карло Анчелотті не потрапили захисник Антоніо Рюдігер та півзахисник Джуд Беллінгем, які перебувають у лазареті.

Водночас до списку потрапив український воротар Андрій Лунін, який відіграв на нуль у минулому матчі Ла Ліги проти Жирони (4:0).

Нагадаємо, матч Лейпциг — Реал відбудеться у вівторок, 13 лютого, о 22:00 за київським часом.

Джерело: ФК Реал

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