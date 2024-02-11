Стрічка новин

15:22

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів РБ Лейпциг — Реал Мадрид судитиме боснієць Пельто

08:56

Реал Сосьєдад ризикує залишитись без капітана перед першим матчем проти ПСЖ

08:30

Барселона заявила Вітора Роке та двох виконавців академії на Лігу чемпіонів

16:30

Дешам: Рано чи пізно ПСЖ виграє Лігу чемпіонів

14:50

Ліга чемпіонів-2023/24: розклад та результати матчів

13:43

Ільярраменді: Реал Сосьєдад здатен пройти ПСЖ

13:25

Кварацхелія — найкращий дриблер групового етапу Ліги чемпіонів

11:27

УЄФА розглядає виключення Барселони, ПСЖ, Мілана, Манчестер Сіті та ще шести клубів з єврокубків

16:19

УЄФА не відмовиться від реформи Ліги чемпіонів через Суперлігу

16:04

В УЄФА можуть відмовитися від зміни формату Ліги чемпіонів