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Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів РБ Лейпциг — Реал Мадрид судитиме боснієць Пельто

11 лютого 2024

Пельто, Getty Images

Ліга чемпіонів повертається.

Стали відомі судді на перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, які пройдуть 13-го лютого. Таку інформацію надає офіційний сайт УЄФА.

РБ Лейпциг – Реал Мадрид
Суддя – Ірфан Пельто, асистенти – Сенад Ібришимбегович, Давор Бельо, резервний – Мілош Гігович (всі – Боснія та Герцеговина). ВАР – Пол ван Букел, асистент ВАР – Денніс Гіглер (обидва – Нідерланди).
Копенгаген – Манчестер Сіті
 
Суддя – Хосе Марія Санчес Мартінес, помічники – Рауль Кабаньєро Мартінес, Іньїго Прієто Лопес де Сераїн, резервний – Сесар Сото Градо. ВАР – Хуан Мартінес Мунуера, асистент ВАР – Гільєрмо Куадра Фернандес (всі – Іспанія).
 
Обидва матчі відбудуться 13-го лютого, о 22:00 за київським часом.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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