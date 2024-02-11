Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів РБ Лейпциг — Реал Мадрид судитиме боснієць Пельто

Стали відомі судді на перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, які пройдуть 13-го лютого. Таку інформацію надає офіційний сайт УЄФА.
РБ Лейпциг – Реал Мадрид
Суддя – Ірфан Пельто, асистенти – Сенад Ібришимбегович, Давор Бельо, резервний – Мілош Гігович (всі – Боснія та Герцеговина). ВАР – Пол ван Букел, асистент ВАР – Денніс Гіглер (обидва – Нідерланди).
Копенгаген – Манчестер Сіті
Суддя – Хосе Марія Санчес Мартінес, помічники – Рауль Кабаньєро Мартінес, Іньїго Прієто Лопес де Сераїн, резервний – Сесар Сото Градо. ВАР – Хуан Мартінес Мунуера, асистент ВАР – Гільєрмо Куадра Фернандес (всі – Іспанія).
Обидва матчі відбудуться 13-го лютого, о 22:00 за київським часом.