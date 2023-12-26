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Ільярраменді: Реал Сосьєдад здатен пройти ПСЖ

26 грудня 2023

АСЬЄР ІЛЬЯРРАМЕНДІ, GETTY IMAGES

Думка колишнього гравця баскського клубу.

Колишній гравець Реала Сосьєдад Асьєр Ільярраменді, який зараз виступає в американському клубі Даллас, поділився очікуваннями від гри команди проти ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Футболісти Реала Сосьєдад — мої друзі, і я стежу за їхніми успіхами. Багато хто дивиться на це збоку по-іншому і цінує їх теж по-іншому. Але той рівень, який хлопці продемонстрували в Європі цього року, показав, що вони здатні на все. У ПСЖ, безумовно, чудові гравці, але я думаю, що Реал — краща команда", — цитує гравця Marca.

Раніше повідомлялось, що УЄФА розглядає виключення Барселони, ПСЖ, Мілана, Манчестер Сіті та ще шести клубів з єврокубків.

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