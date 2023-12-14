Селтік завершив єврокубковий сезон перемогою над Феєнордом

Шотландський клуб вилетів із єврокубків ще минулого туру, проте зміг наостанок порадувати своїх вболівальників.

У заключному поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Селтік у квартеті E здобув перемогу над Феєнордом з рахунком 2:1.

З турнірної точки зору цей матч не мав ніякого значення: "кельти" ще минулого туру залишилися без євровесни, тоді як Феєнорд зіграє в Лізі Європи.

Селтік — Феєнорд 2:1

Голи: Пальма 33 (пен.), Лагербільке 90+1 — Мінтех 82

Селтік: Харт — А. Джонстон, Велш (Лагербільке), Скейлз, Тейлор — О'Райлі, Івата (Бернардо), МакГрегор — М. Джонстон (Форрест), Фурухасі (Ох), Пальма (Фрам)

Феєнорд: Бейлов — Гертрейда, Белен (Ділросун), Ганцко, Гартман — Зеррукі, Стенгс (Віффер), Тімбер (Бельт) — Пайшао (Мінтех), Хіменес, Іванушец (Уеда)

Попередження: Зеррукі, Тімбер, Мінтех, А. Джонстон, Тейлор