Селтік завершив єврокубковий сезон перемогою над Феєнордом

14 грудня 2023

Селтік завершив єврокубковий сезон перемогою над Феєнордом

Шотландський клуб вилетів із єврокубків ще минулого туру, проте зміг наостанок порадувати своїх вболівальників.

У заключному поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Селтік у квартеті E здобув перемогу над Феєнордом з рахунком 2:1.

З турнірної точки зору цей матч не мав ніякого значення: "кельти" ще минулого туру залишилися без євровесни, тоді як Феєнорд зіграє в Лізі Європи.

Селтік — Феєнорд 2:1
Голи: Пальма 33 (пен.), Лагербільке 90+1 — Мінтех 82

Селтік: Харт — А. Джонстон, Велш (Лагербільке), Скейлз, Тейлор — О'Райлі, Івата (Бернардо), МакГрегор — М. Джонстон (Форрест), Фурухасі (Ох), Пальма (Фрам)

Феєнорд: Бейлов — Гертрейда, Белен (Ділросун), Ганцко, Гартман — Зеррукі, Стенгс (Віффер), Тімбер (Бельт) — Пайшао (Мінтех), Хіменес, Іванушец (Уеда)

Попередження: Зеррукі, Тімбер, Мінтех, А. Джонстон, Тейлор

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