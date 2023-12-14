Атлетіко — Лаціо 2:0 Відео голів та огляд матчу 13.12.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 13 грудня 2023 року, 22:00.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Атлетіко на власному полі обіграв римський Лаціо та залишився першим у групі E.

Швидкий гол від Антуана Грізманна задав темп цього поєдинку на користь господарів поля.

І який би опір після цього не чинив римський колектив, подолати захист суперників йому так і не вдалось, тоді як початок другого тайму приніс черговий гол Атлетіко, який і вирішив долю двобою завчасно.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Лаціо в 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Атлетіко — Лаціо 2:0

Голи: Грізманн, 6, Ліно, 51

Атлетіко: Облак, Савич (Аспілікуета 68), Ермосо, Хіменес (Сеюнджу 46), Н. Моліна, Вітсель (Коке 63), Сауль, Де Поль, Ліно, Грізманн (Депай 46), А. Корреа (Мората 63)

Лаціо: Проведель, Марушич (Лаццарі 58), Казале, Хіла, Хюсай (Лука Пеллегріні 70), Весіно, Гендузі, Луїс Альберто (Камада 64), Педро (Феліпе Андерсон 58), Іммобіле (Кастельянос 64), Дзакканьї

Попередження: Хіменес 45+2 — Педро 8, Марушич 47, Гендузі 72