Атлетіко переміг Лаціо у матчі за перше місце групи Ліги чемпіонів

"Матрацники" фінішували першими в квартеті E, а "орли" — другими.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Атлетіко приймав на своєму полі Лаціо, щоб визначили володаря першого місця в квартеті E.

Підопічні Дієго Сімеоне відправили у ворота італійської команди два "сухих" м'ячі, авторами яких стали Антуан Грізманн та Ліно, завдяки чому Атлетіко вийшов до плей-оф ЛЧ з першої сходинки.

Фінальний свисток зафіксував підсумковий результат на користь мадридського клубу з рахунком 2:0.

Атлетіко - Лаціо 2:0

Голи: Грізманн, 6, Ліно, 51

Атлетіко: Облак, Савіч (Аспілікуета 68), Ермосо, Хіменес (Сеюнджу 46), Н. Моліна, Вітсель (Коке 63), Сауль, Де Поль, Ліно, Грізманн (Депай 46), А. Корреа (Мората 63)

Лаціо: Проведель, Марушич (Лаццарі 58), Казале, Хіла, Хюсай (Лука Пеллегріні 70), Весіно, Гендузі, Луїс Альберто (Камада 64), Педро (Феліпе Андерсон 58), Іммобіле (Кастельянос 64), Дзакканьї

Попередження: Хіменес 45+2 – Педро 8, Марушич 47, Гендузі 72