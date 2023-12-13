Антверпен грюкнув дверима наостанок та здолав Барселону

У заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, який не вирішував жодних турнірних завдань, каталонська Барселона вирушила в гості до Антверпена у квартеті H.

Бельгійський колектив ще в минулому турі залишився без єврокубкової весни, але відсутність мотивації не завадила йому порадувати власних вболівальників та здобути перемогу з рахунком 3:2.

Здавалося, що Барселоні вдастся уникнути поразки, коли в компенсований час каталонці зрівняли рахунок, проте вже незабаром вони знову пропустили та у підсумку завершили груповий етап поразкою.

Антверпен - Барселона 3:2

Голи: Вермерен, 2, Янссен, 56, Іленіхена, 90+2 — Ферран Торрес, 35, Гую, 90+1

Антверпен: Бютез – де Лает, Альдервейрельд, Кулібалі, Вейндал – Керк (Батай, 69), Кейта, Вермерен, Юсуф, Еджуке (Корбані, 80) – Янссен (Іленіхена, 79)

Барселона: Пенья – Форт (Канселу, 60), Кунде, Крістенсен, Бальде – Фермін Лопес (Педрі, 61), Ромеу (Гюндоган, 60), Роберто (Касадо, 76) – Ямаль, Левандовський (Гую, 72), Ферран Торрес

Попередження: Вейндал, 23, де Лает, 90 – Ямаль, 42, Роберто, 53