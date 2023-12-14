ПСЖ зіграв внічию з Боруссією Д та вийшов в плей-оф Ліги чемпіонів

Завершився матч шостого туру "групи смерті".

Парі Сен-Жермен в рамках заключного поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів відправився у гості до дортмундської Боруссії. Команді Луїса Енріке для проходу в плей-оф обов'язково треба було перемагати. "Джмелі", своєю чергою, достатньо було не програти, щоб не втратити першу сходинку та потенційно легший жереб.

Господарі задали хороший темп гри зі стартових хвилин та намагались відзначитись швидким голом. Боруссія Дортмунд доволі швидко створила перший небезпечний момент, коли Марко Ройс відважився на удар з лінії штрафного — м'яч після рикошету летів в кут воріт, але Доннарумма врятував свою команду. Вже незабаром Вольф отримав м'яч у вбивчій позиції, але примудрився пробити повз ворота.

Парі Сен-Жермен зрозумів, що треба щось змінювати та створив серію гострих моментів. Спочатку Мбаппе вже обіграв Кобеля й бив у порожні ворота, але Зюле в стрибку вибив м'яч з лінії. Згодом Бредлі Баркола мітив в дальній кут ударом з меж штрафного, але стійка врятувала господарів. Думаєте, що це все? Ні. Через декілька хвилин Коло Муані вирвався віч-на-віч з Кобелем та обережно проштовхнув м'яч, але трохи влучності йому забракло.

Команди продовжували грати на зустрічних курсах, а Боруссія Дортмунд знов почала створювати небезпеку. В одному з моментів Доннарумма відбив м'яч перед собою після пострілу Озджана, а Адеємі примудрився пробити повз ворота з декількох метрів. На це парижани відповіли епізодом, коли Коло Муані вирвався на побачення з Кобелем під кутом, але не зміг переграти голкіпера в ближньому бою.

Команди пішли відпочивати за рахунку 0:0, а вже на початку другого тайму дортмундці змусили ПСЖ помилитись, а Фюллькруг викотив м'яч на ногу Адеємі ,який пробив точно в кут. 1:0. Втім, французи довго не засмучувались й одразу повернулись у гру - Заїр-Емері підібрав м'яч біля чужого штрафного та пробив точно в кут. 1:1.

Парі Сен-Жермен відчував, що все ще залежний від паралельного матчу. тому дуже хотів вирішити свою долю самостійно. Команда Луїса Енріке була дуже близька до цього, коли Хакімі блискавичною передачею вивів Мбаппе на побачення з Кобелем, а той впевнено переграв голкіпера. Втім, гол було скасовано через положення "поза грою".

ПСЖ продовжував йти вперед, але в певний момент зупинився. Спитаєте чому? Французи дізнались, що в паралельній грі Мілан веде в рахунку в грі проти Ньюкасла, а отже нічия відправляла ПСЖ в наступну стадію з другого місця. Ризикувати путівкою в плей-оф заради першої сходинки в групі гості не захотіли та довели матч до логічного завершення.

Боруссія Дортмунд — ПСЖ 1:1

Голи: Адеємі, 51 — Заїр-Емері, 56

Боруссія Д: Кобель — Вольф (Шлоттербек, 69), Зюле, Гуммельс, Бенсебаїні — Брандт, Озджан (Забітцер, 69) — Адеємі (Рейна, 81), Ройс, Байно-Гіттенс (Мален, 60) — Фуллькруг (Алле, 81)

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Шкрініар, Маркіньйос, Ернандес — Лі Кан Ін (Угарте, 69), Заїр-Емері, Вітінья — Баркола (Асенсіо, 82), Коло Муані (Солер, 90+6), Мбаппе

Попередження: Гуммельс — Маркіньйос