Лейпциг — Янг Бойз 2:1 Відео голів та огляд матчу 13.12.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 13 грудня 2023 року, 19:45.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Лейпциг на власному полі здобув перемогу над Янг Бойз.

Із турнірної точки зору цей матч не мав ніякої інтриги, оскільки німецький клуб вже до цього гарантував собі місце в плей-оф ЛЧ, тоді як швейцарська команда виступить в Лізі Європи.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу РБ Лейпциг — Янг Бойз у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Лейпциг — Янг Бойз 2:1

Голи: Шешко, 51, Форсберг, 56 — Коллі, 53.

Лейпциг: Гулачі — Ленц, Люкеба (Шлагер, 80), Сімакан (Клостерманн, 59), Генріхс — Форсберг (Сімонс, 74), Зайвальд, Кампль, Карвалью — Шешко (Вернер, 74), Поульсен (Опенда, 74).

Янг Бойз: Баллмоос — Лопес, Лустенбергер, Аменда, Янко — Угринич (Маль, 70), Ньяссе, Коллі (Ррудхані, 82) — Нсаме (Ганвула, 62), Елія (Монтейру, 62), Лаупер (Лакоми, 70).

Попередження: Поульсен, Ленц — Лопес, Коллі, Монтейру.