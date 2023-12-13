Манчестер Сіті резервним складом переміг Црвену Звезду

"Містяни" здолали сербський колектив в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті вирушив у гості до Црвени Звезди.

Із турнірної точки зору цей матч не вирішував абсолютно нічого — англійський гранд пробився до плей-оф ЛЧ з першого місця квартету G, тоді як сербський колектив із кровавим титульним спонсором на грудях вже не міг піднятися вище четвертого місця, незважаючи на підсумковий результат.

Зважаючи на відсутність турнірної мотивації, тренерський штаб Манчестер Сіті задіяв переважно резервний склад, проте це не завадило здобути перемогу у цьому протистоянні з рахунком 3:2.

За "містян" голами відзначилися Гемілтон, Бобб та Калвін Філліпс, тоді як м'ячі за Црвену Звезду на свій рахунок записали Хван Ін Пом та Катай.

Црвена Звезда — Манчестер Сіті 2:3

Голи: Хван, 76, Катай, 90+1 — Гемілтон, 19, Бобб, 62, Філліпс, 85 (пен.)