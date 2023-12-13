Степаненко та Ракіцький зіграють із перших хвилин проти Порту

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи H, у якому зіграють португальський Порту та донецький Шахтар.

Португальський Порту та донецький Шахтар проведуть вирішальну битву за другу путівку до плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА від групи H на полі стадіону Драгау.

Сержіу Консейсау, після поразки від каталонської Барселони (1:2), залучив до стартового складу Санчеса на правий фланг захисту.

Маріно Пушич, на тлі перемоги над рівненським Вересом (2:0), використав із перших хвилин Ракіцького в центрі захисту, тоді як Степаненко повернеться до опорної зони, а Криськів розташується ліворуч у півзахисті.

Порту: Кошта — Санчес, Кардозу, Пепе, Зайду — Пепе Акіно, Варела, Еуштакіу, Галено — Таремі, Еванілсон.

Запасні: Рамуш, Карму, Груїч, Консейсан, Хайме, Венделл, Намасо, Франку, Наварро, Маріу, Боржеш, Фолья.

Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Сікан.

Запасні: Рудько, Лемкін, Азарові, Педріньйо, Міроші, Козік, Кастілло, Егіналду, Швед, Назарина, Невертон, Келсі.



Гра Порту — Шахтар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.