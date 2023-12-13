Порту — Шахтар. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 13.12.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 13 грудня та розпочнеться о 22:00.

Шахтар в рамках поєдинку шостого туру групового етапу відправиться у гості до Порту та спробує здобути путівку в 1/8 фіналу.

№ Команда І В Н П З П О 1 Барселона 5 4 0 1 10 3 12 2 Порту 5 3 0 2 10 5 9 3 Шахтар 5 3 0 2 7 7 9 4 Антверпен 5 0 0 5 3 15 0

Порту — Шахтар

Середа, 13 грудня, 22:00. Драгау, Порту. Головний арбітр зустрічі — Іштван Ковач (Румунія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Після першого матчу проти Порту вважалось, що Шахтар може мріяти лише про вихід в Лігу Європи, але після камбеку проти Антверпена та перемоги над Барселоною все змінилось. Участь у другому за силою єврокубковому турнірі навесні — вирішене питання, але цим амбіції "гірників" не обмежуються. Шахтар їде на Драгау за перемогою, яка дасть можливість посісти друге місце в групі та зіграти в плей-оф Ліги чемпіонів.

Для проходу далі українській команді треба перемагати Порту — будь-який інший результат чемпіона України не влаштує. "Драконам" вистачить нічиєї, але домашні трибуни не дозволять грати на такий результат. Порту намагається показувати яскравий атакувальний футбол, тому спробує здобути перемогу аби не ризикувати своєю єврокубковою долею, бо пропустити на останніх хвилинах і пройти повз головний турнір Старої Європи дуже легко.

Втім, позиції Порту підкріпляє впевнена перемога в першому матчі. Звичайно, тоді Шахтар ще тренував Патрік Ван Леувен і команда не демонструвала хорошої гри, але в тій зустрічі було помітно, що індивідуальна майстерність португальської команди все ж таки вища. Гіоргі Гочолейшвілі провів декілька дуже потужних матчів в цій Лізі чемпіонів, тому на нього покладаються дуже великі надії, адже результати Порту часто залежать від успіхів Галено на полі.

Шахтар в прагматичному стилі обіграв Антверпен, Металіст 1925 та Верес, не пропустивши жодного голу. Це хороший знак, але на захист "гірників" чекає серйозне випробування. Порту, своєю чергою, після поразки від Барселони в минулому турі виграв два матчі в чемпіонаті Португалії, а між ними вилетів з Кубка Ліги.

Команди підходять до гри в майже оптимальних складах. У "гірників" не слід очікувати Юхима Коноплю та Дмитра Чигринського. Порту ж вже звик до відсутності Івана Маркано та Венделла, а ось травма Жоау Маріу може відкрити перед Шахтаром вікно можливостей на лівому фланзі атаки.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є "дракони". Так, на перемогу Порту пропонується коефіцієнт 1,53, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 7,1. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,8.

Орієнтовні склади:

Порту: Кошта — Санчес, Пепе, Карму, Зайду — Варела, Еуштакіу, Пепе, Галено — Еванілсон, Таремі

Шахтар: Різник — Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Степаненко, Судаков — Зубков, Сікан, Невертон

Не зіграють: Маркано, Венделл, Маріу — Конопля, Чигринський

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