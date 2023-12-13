Ноєр провів 700 матч на клубному рівні

13 грудня 2023

Мануель Ноєр, Getty Images

Голкіпер дав свій коментар після ювілейного поєдинку.

Голкіпер Мануель Ноєр вчора, 12 грудня, провів свій семисотий матч на клубному рівні, повідомляє OptaFranz.

Манчестер Юнайтед — Баварія 0:1 Відео гола та огляд матчу 12.12.2023

Матч проти Манчестер Юнайтед у складі Баварії став для 37-річного німця ювілейним. Зазначається, що у цих 700 поєдинках він зумів втримати свої ворота "сухими" 318 разів.

За Баварію він відіграв 497 матчів, а ще 203 — за Шальке. Пропустив Ноєр за цей час 588 голів.

Сам гравець також прокоментував досягнення цієї позначки:

"Я цього не знав. Я у формі. Я не очікував, що все піде так добре, і я підтримувати ритм, не маючи робити перерви. Ми дуже щасливі, я дуже вдячний лікарям", — сказав Ноєр, передає Bayern & Germany.

Нагадаємо, Баварія вийшла зі своєї групи у Лізі чемпіонів жодного разу не поступившись суперникам.

Джерело: Opta

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