Маццаррі: Наполі покращує тактику

Наставник поділився думками після матчу чемпіонської ліги.

Вальтер Маццаррі прокоментував покращення гри Наполі - цитує Джанлука Ді Марціо.

"Крім кваліфікації до плей-оф Ліги чемпіонів, я був зосереджений на тому, щоб не пропускати голи, оскільки ця команда деякий час була розтягнута і не мала міцності. Ми хотіли знайти більше балансу, деякі речі працювали краще, ніж інші, і ми дозволили деяким хлопцям також відпочити. Це був позитивний день.

Проблема бути чинним чемпіоном Італії полягає в тому, що зараз усі особливо готуються до вас. У той же час вони теж не звикли бути чемпіонами, тому підсвідомо думають, що, можливо, їх товариш по команді подбає про це або зробить щось інше. Цим хлопцям знову доводиться зосереджуватися на деталях, як-от профілактичне маркування, і сьогодні я вперше побачив, що ці речі почали повторюватися.

В матчі проти Браги ми, звичайно, не були ідеальними, але порівняно з недавнім минулим ми нарешті більш ефективно контролювали опонентів у нашому штрафному майданчику. Я тільки почав, відносно задоволений нинішним результатом, ми повинні показати проти Кальярі , що процес триває. Я досить впевнений, я бачу, що нам вдається тренуватися разом, вони дуже стараються.

Мало хто це знає, але моя улюблена система – 4-3-3! Я завжди казав, що для цього потрібні правильні гравці. Навіть продавши Кіма Мін Чже, у нас все ще є Станіслав Лоботка і два швидких гравця в центрі, тому ми, безумовно, все ще можемо це зробити.

Я знаю, що люди припускали, що ми негайно перейдемо до 3-5-2. Але якщо ви подумаєте про це, 3-4-3 схлжа на 4-3-3, якщо у вас є Лоботка, який непогано грає між лініями, це дозволяє бути більш варіативним.

Коли я тренував Наполі багато років тому і починав із захисту з трьох гравців, і все йшло не дуже добре, я ставив Валона Бехрамі перед захисником, знімав центрального півзахисника, і це була схема 4-3-3. Це схожа формація, але з дещо іншими захисними рухами".

Наполі обіграв Брагу та пройшов до наступної стадії головного єврокубка.