Наполі обіграв Брагу та вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів

Португальський клуб продовжить виступи у Лізі Європи.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті С Наполі приймав на своєму полі Брагу.

Підопічні Вальтер Маццаррі відправили у ворота португальського клубу два "сухих" м'ячі, одним із яких став автогол Сердара, а інший — гол Віктора Осімгена, тим самим отримавши путівку в плей-оф найпрестижнішого єврокубка з другого місця в своїй групі.

Єврокубкова кампанія не завершилася й для Браги, яка фінішувала третьою та весною зіграє в стикових матчах Ліги Європи.

Наполі - Брага 2:0

Голи: Сердар, 9 (АГ), Осімген, 33

Наполі: Мерет, Натан, Жезус (Естігор 73), Ррахмані, Ді Лоренцо, Зелінський (Каюсте 61), Лоботка (Гаетано 69), Замбо-Ангісса, Кварацхелія, Осімхен (Распадорі 69), Політано (Ельмас 61).

Брага: Магальяйнс, Борха, Сердар, Фонте, Гомес (Мендес 81), Саласар (Аль-Мусраті 68), Моутінью (Орта А.), Брума, Піцці (Руїс 46), Орта Р. (Лопеш 88), Банза.

Попередження: Банза 19, Мендес 83