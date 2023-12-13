Анчелотті: Хоселу продемонстрував свою якість, іноді нам доводиться покладатися на його якості

Наставник задоволений непоганими виступами мадридського гранду.

Карло Анчелотті прокоментував перемогу Реала у групі Ліги чемпіонів - повідомляє офіційний сайт клубу.

"Ви не можете оцінювати негативно наш груповий етап. Ми грали дуже добре, стабільно, і якість гри покращилася порівняно з початком сезону. Єдиним недоліком в попередніх двох іграх є те, що ми погано керували перевагою: ні проти Уніона, ні проти Бетіса.

Позитивною стороною цієї гри є те, що Дані Себальйос забив важливий гол для нього і для нас. Він також зіграв повну гру. Хоселу продемонстрував свою якість, він чудово грає в штрафному майданчику, і іноді нам доводиться використовувати це більше, як ми робили в другому таймі. У першому таймі ми показали дуже хороший футбол, але не дуже використовували Хоселу. Він відзначився в першому таймі, а в другому забив два голи. Пошкодження дали можливість тим, хто менше грає, і вони досить добре цим користуються".

Реал обіграв Уніон та вийшов до плей-оф з першого місця.