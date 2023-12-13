Реал зміг переграти Уніон у доволі непростому поєдинку

Завершився матч групового етапу Ліги чемпіонів.

Реал переграв Уніон у виїзному матчі. В першому таймі Лука Модрич не реалізував пенальті, а ось Кевін Фолланд забив. У другій половині зустрічі дубль Хоселу дозволив команді Карло Анчелотті вийти вперед, проте господарі знову відповіли гостям своїм м'ячем авторства Алекса Крала. Рахунок встановив Дані Себальйос.

Віце-чемпіон Іспанії вийшов до плей-оф в якості переможця своєї групи. Четверта команда Німеччини залишає єврокубки.

Уніон — Реал 2:3

Голи: Фолланд, 45, Крал, 85 — Хоселу, 61, 72, Себальйос, 89

На 45 хвилині Лука Модрич не реалізував пенальті

Уніон: Реннов — Єккель (Беккер, 75), Кнохе, Лейте, Руссійон — Габерер, Хедіра (Крал, 75) — Юранович (Тріммель, 82), Фолланд (Ааронсон, 82), Госенс (Лаїдуні, 75) — Беренс

Реал: Аррісабалага — Васкес, Фернандес, Алаба (Рюдігер, 71), Гарсія — Себальйос (Пас, 90), Вальверде (Кроос, 46), Беллінгем, Модрич — Родріго (Діас, 80), Хоселу

Попередження: Лаїдуні, Хедіра — Алаб, Беллінгем