Уніон — Реал 2:3 Відео голів та огляд матчу 12.12.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 12 грудня 2023 року, 22:00.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал на виїзді обіграв берлінський Уніон та з ідеальним здобутком за кількістю очок вийшов до плей-оф Ліги Європи від групи C.

Мадридці не мали в цьому матчі жодних турнірних завдань, але все одно не дали суперникам розвинути успіх, коли ті забили наприкінці першого тайму.

Дубль від Хоселу вже після перерви став відмінною відповіддю на цей виклик, а вже під фінальний свисток команди ще раз обмінялись голами, але з переможним для іспанської сторони фіналом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Уніон — Реал у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Уніон — Реал 2:3

Голи: Фолланд, 45, Крал, 85 — Хоселу, 61, 72, Себальйос, 89

На 45 хвилині Лука Модрич (Реал) не реалізував пенальті (воротар).

Уніон: Реннов — Єккель (Беккер, 75), Кнохе, Лейте, Руссійон — Габерер, Хедіра (Крал, 75) — Юранович (Тріммель, 82), Фолланд (Ааронсон, 82), Госенс (Лаїдуні, 75) — Беренс

Реал: Аррісабалага — Васкес, Фернандес, Алаба (Рюдігер, 71), Гарсія — Себальйос (Пас, 90), Вальверде (Кроос, 46), Беллінгем, Модрич — Родріго (Діас, 80), Хоселу

Попередження: Лаїдуні, Хедіра — Алаб, Беллінгем.