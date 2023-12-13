Тен Гаг: Коли ти не здобуваєш пункти, то не проходиш до наступного етапу — це футбол

Тренер прокоментував поразку у головному єврокубку.

Ерік тен Гаг прокоментував поразку Манчестер Юнайтед у рамках Ліги чемпіонів - повідомляє офіційний сайт клубу.

"Ми не програли сьогодні в Лізі чемпіонів, ми програли її раніше. Ми маємо це визнати. Я вважаю, що у нас були хороші виступи, але також ми робили помилки, індивідуальні помилки гравців. Зрештою, наші виступи виглядали недостатньо добре, але я думаю, що ця гра гра знову була дуже хорошою, і ми не заслуговували на поразку.

Команда показала себе дуже добре, ми були дуже непогані в організації захисту, в пресингу. Ми багато відбирали м’яч, особливо на початку другого тайму. Я вважаю, що команда дуже добре згуртована і був гарний дух. Ми виграли багато м'ячів, але не отримали від цього вигоди.

Крім того, ми грали проти сильної команди. Баварія — хороша команда, і навіть якщо вони не в грі, у них є індивідуальний клас, щоб використати один момент, і, на жаль, це сталося.

Якщо ти не набираєш пункти, то не кваліфікуєшся до наступної стадії — це футбол. Ви повинні прийняти це, як тренер і менеджер, і повинні дивитися на якість своєї гри. У нас було кілька хороших виступів у Лізі чемпіонів, з атакуючим футболом, але, зрештою, у нас недостатньо балів для кваліфікації далі.

Ми маємо прийняти це і вчитися на цьому. Ми зіграли в хороший футбол у Лізі чемпіонів; наприклад, Расмус Гойлунд забив п'ять голів, і це дуже хороша гра, він повинен демонструвати такий рівень в Прем'єр-лізі. Я думаю, що це має значення для всієї команди.

Ми завжди відчуваємо тиск. Ми хочемо вигравати в кожній грі. Ви бачили, як проти одного з фаворитів Ліги чемпіонів ми йдемо і віддаємо все, щоб виграти гру. Була віра. У нас це було перед грою, ви бачили дух команди на полі, і він буде на Енфілді в неділю".

Манчестер Юнайтед поступився Баварії та залишив єврокубки.