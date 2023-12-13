Зальцбург — Бенфіка 1:3 Відео голів та огляд матчу 12.12.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 12 грудня 2023 року, 22:00.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА португальська Бенфіка на виїзді обіграла австрійський Зальцбург та виборола путівку до плей-оф Ліги Європи від групи C.

"Орлам" удалось витримати тиск суперників на старті протистояння, після чого Анхель Ді Марія помітно зменшив їх запал прямим ударом із кутового на правому фланзі.

Під завісу першого тайму Зальцбург пропустив удруге й лише на початку другого тайму хоч якось зумів відповісти суперникам.

Але тоді вже Бенфіка контролювала темп гри, тому їй не склало проблем третім голом закрити всі питання в цьому протистоянні.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зальцбург — Бенфіка в 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Зальцбург — Бенфіка 1:3

Голи: Сучич 57 — Ді Марія 32, Р. Сілва 45+1, Кабраль 90+2

Зальцбург: Шлагер — Байду, Павлович, Піонтковський, Дедич — Бідструп, Гурна-Дуа, Сучич — Глух (Камері) — Нене (Койта), Ратков (Фернандо).

Бенфіка: Трубін — Морату, Отаменді, Араужу, Аурснес — Кокчу(Гедеш), Невеш — Маріу(Кабраль), Сілва, Ді Марія — Тенгстед(Муса).

Попередження: Морату, Гурна-Дуа, Ратков, Муса, Камері, Шлагер