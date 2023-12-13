Бенфіка з Трубіним завдяки голу на останніх хвилинах вирвала у Зальцбурга путівку в Лігу Європи

Португальський гранд таки обіграв австрійців з перевагою в два м'ячі.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті D між собою зустрілися австрійський Зальцбург та лісабонська Бенфіка, щоб визначити володаря третьої сходинки та путівки в Лігу Європи.

Для того, щоб фінішувати на третьому місці, Зальцбургу було достатньо не програти Бенфіці у два м'ячі та більше, проте гол Кабраля у компенсований до другого тайму час зафіксував підсумковий рахунок 3:1 на користь "орлів".

Таким чином, Бенфіка разом із Анатолієм Трубіним вирвала путівку в Лігу Європи, а Зальцбург залишився без євровесни.

Зальцбург — Бенфіка 1:3

Голи: Сучич 57 — Ді Марія 32, Р. Сілва 45+1, Кабраль 90+2

Зальцбург: Шлагер — Байду, Павлович, Піонтковський, Дедич — Бідструп, Гурна-Дуа, Сучич — Глух (Камері) — Нене (Койта), Ратков (Фернандо).



Бенфіка: Трубін — Морату, Отаменді, Араужу, Аурснес — Кокчу(Гедеш), Невеш — Маріу(Кабраль), Сілва, Ді Марія — Тенгстед(Муса).

Попередження: Морату, Гурна-Дуа, Ратков, Муса, Камері, Шлагер