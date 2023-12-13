Наполі — Брага 2:0 Відео голів та огляд матчу 12.12.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 12 грудня 2023 року, 22:00.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА італійський Наполі на власному полі обіграв португальську Брагу та став другим учасником плей-оф від групи C.

Команди боролись поміж собою за останню перепустку до наступного раду змагань.

Але на початку гри швидкий автогол залетів у ворота гостей, після чого Наполі подвоїв перевагу ближче до перерви й на цьому все для "канонірів" закінчилось.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Брага в 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Наполі — Брага 2:0

Голи: Сердар, 9 (АГ), Осімген, 33

Наполі: Мерет, Натан, Жезус (Естігор 73), Ррахмані, Ді Лоренцо, Зелінський (Каюсте 61), Лоботка (Гаетано 69), Замбо-Ангісса, Кварацхелія, Осімхен (Распадорі 69), Політано (Ельмас 61).

Брага: Магальяйнс, Борха, Сердар, Фонте, Гомес (Мендес 81), Саласар (Аль-Мусраті 68), Моутінью (Орта А.), Брума, Піцці (Руїс 46), Орта Р. (Лопеш 88), Банза.

Попередження: Банза 19, Мендес 83