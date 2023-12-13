Копенгаген — Галатасарай 1:0 Відео гола та огляд матчу 12.12.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 12 грудня 2023 року, 22:00.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА датський Копенгаген на власному полі мінімально обіграв турецький Галатасарай та став другим учасником плей-оф від групи A.

У цьому матчі вирішувалась доля путівки до наступного раунду, тож боротьба була шаленою до останніх хвилин.

Перший тайм при цьому минув навіть без ударів у площину воріт, але в другій половині господарі забили швидкий гол, після чого витримали тиск атак гостей у відповідь.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Копенгаген — Галатасарай у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Копенгаген — Галатасарай 1:0

Гол: Лерагер, 58

Копенгаген: Грабара, Єлерт, Дікс, Вавро, Анкерсен, Гонсалвеш (Корнеліус 67), Фальк, Лераґер, Ашурі (Бойлесен 81), Классон, Ельюнуссі (Гойлунд)

Галатасарай: Муслера, Анхеліньо (Їлмаз 77), Бардакджі, Санчес, Бое, Айхан (Мертенс 61), Торрейра (Сержіу Олівейра 77), Заха (Бакамбу 65), Актюркоглу, Тете (Зієш 61), Ікарді

Попередження: Єлерт 37, Лерагер 86, 90 — Заха 56

Лерагер, 90 (Вилучення)