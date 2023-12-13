Копенгаген — Галатасарай 1:0 Відео гола та огляд матчу 12.12.2023

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА датський Копенгаген на власному полі мінімально обіграв турецький Галатасарай та став другим учасником плей-оф від групи A.
У цьому матчі вирішувалась доля путівки до наступного раунду, тож боротьба була шаленою до останніх хвилин.
Перший тайм при цьому минув навіть без ударів у площину воріт, але в другій половині господарі забили швидкий гол, після чого витримали тиск атак гостей у відповідь.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Копенгаген — Галатасарай у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:
Копенгаген — Галатасарай 1:0
Гол: Лерагер, 58
Копенгаген: Грабара, Єлерт, Дікс, Вавро, Анкерсен, Гонсалвеш (Корнеліус 67), Фальк, Лераґер, Ашурі (Бойлесен 81), Классон, Ельюнуссі (Гойлунд)
Галатасарай: Муслера, Анхеліньо (Їлмаз 77), Бардакджі, Санчес, Бое, Айхан (Мертенс 61), Торрейра (Сержіу Олівейра 77), Заха (Бакамбу 65), Актюркоглу, Тете (Зієш 61), Ікарді
Попередження: Єлерт 37, Лерагер 86, 90 — Заха 56
Вилучення:
Лерагер, 90 (Вилучення)