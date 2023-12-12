Копенгаген здолав Галатасарай та сенсаційно продовжить виступи в Лізі чемпіонів

Столичний клуб Данії посів підсумкове друге місце в групі А, тоді як турецький гранд — третє.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті А Копенгаген на власному полі зустрівся з Галатасараєм.

Для того, щоб гарантувати собі участь у плей-оф найпрестижнішого єврокубку, данському колективу було достатньо лише перемоги у цьому поєдинку.

На 58-й хвилині Лерагер таки вивів Копенгаген вперед, подарувавши надію на сенсаційне продовження участі своєї команди в Лізі чемпіонів.

Галатасараю не вдавалося відігратися, проте свій шанс турки отримали наприкінці зустрічі, коли той же Лерагер отримав свою другу жовту картку та залишив данців у меншості.

Однак відігратися гравцям Галатасараю так і не вдалося — вони продовжать свій єврокубковий шлях у Лізі Європи, тоді як Копенгаген навесні виступить у плей-оф Ліги чемпіонів.

Копенгаген — Галатасарай 1:0

Гол: Лерагер, 58

Копенгаген: Грабара, Єлерт, Дікс, Вавро, Анкерсен, Гонсалвеш (Корнеліус 67), Фальк, Лераґер, Ашурі (Бойлесен 81), Классон, Ельюнуссі (Гойлунд)

Галатасарай: Муслера, Анхеліньо (Їлмаз 77), Бардакджі, Санчес, Бое, Айхан (Мертенс 61), Торрейра (Сержіу Олівейра 77), Заха (Бакамбу 65), Актюркоглу, Тете (Зієш 61), Ікарді

Попередження: Єлерт 37, Лерагер 86, 90 — Заха 56

Вилучення: Лерагер, 90 (Вилучення)