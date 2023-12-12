ПСВ — Арсенал 1:1 Відео голів та огляд матчу 12.12.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 12 грудня 2023 року, 19:45.

У заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, який не мав ніякого значення з турнірної точки зору, ПСВ зіграв внічию з лондонським Арсеналом (1:1).

На 42-ій хвилині Нкетіа відкрив рахунок у зустрічі, а вже на 50-ій хвилині Вертессен встановив підсумковий результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСВ — Арсенал в 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

ПСВ — Арсенал 1:1

Голи: Вертессен, 50 — Нкетіа, 42

ПСВ: Бенітес — Тезе, Рамалью, Обіспо, Мауро Жуніор — Тільманн (Тілль, 83), ван Ангольт, Саїбарі (Дест, 74) — Бакайоко (Бабаді, 74), Пепі, Вертессен (Оппегард, 90)

Арсенал: Рамсдейл — Седрік (Райс, 62), Саліба (Вайт, 62), Габріел, Ківьор — Ельнені (Едегор, 61), Жоржиньо, Троссар — Гаверц (Сміт-Роу, 89), Нкетіа, Нелсон (Жезус, 89)