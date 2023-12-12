ПСВ та Арсенал зіграли результативну нічию

12 грудня 2023

ПСВ - Арсенал - Getty Images

Завершився матч групового етапу Ліги чемпіонів.

ПСВ та Арсенал зіграли внічию. На м'яч Едді Нкетії відповів Йорбе Вертессен. 

Колектив Мікеля Артети вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів з першого місця. Його опонент зайняв другу позицію.

 

ПСВ — Арсенал 1:1 

Голи: Вертессен, 50 — Нкетіа, 42 

ПСВ: Бенітес — Тезе, Рамалью, Обіспо, Мауро Жуніор — Тільманн (Тілль, 83), ван Ангольт, Саїбарі (Дест, 74) — Бакайоко (Бабаді, 74), Пепі, Вертессен (Оппегард, 90) 

Арсенал: Рамсдейл — Седрік (Райс, 62), Саліба (Вайт, 62), Габріел, Ківьор — Ельнені (Едегор, 61), Жоржиньо, Троссар — Гаверц (Сміт-Роу, 89), Нкетіа, Нелсон (Жезус, 89) 

   