ПСВ та Арсенал зіграли результативну нічию

ПСВ та Арсенал зіграли внічию. На м'яч Едді Нкетії відповів Йорбе Вертессен.
Колектив Мікеля Артети вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів з першого місця. Його опонент зайняв другу позицію.
ПСВ — Арсенал 1:1
Голи: Вертессен, 50 — Нкетіа, 42
ПСВ: Бенітес — Тезе, Рамалью, Обіспо, Мауро Жуніор — Тільманн (Тілль, 83), ван Ангольт, Саїбарі (Дест, 74) — Бакайоко (Бабаді, 74), Пепі, Вертессен (Оппегард, 90)
Арсенал: Рамсдейл — Седрік (Райс, 62), Саліба (Вайт, 62), Габріел, Ківьор — Ельнені (Едегор, 61), Жоржиньо, Троссар — Гаверц (Сміт-Роу, 89), Нкетіа, Нелсон (Жезус, 89)