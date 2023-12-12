Стрічка новин

21:56

ПСВ та Арсенал зіграли результативну нічию

21:44

Ланс залишив Севілью без євровесни та зіграє в Лізі Європи

21:08

Трубін — в старті на матч із Зальцбургом

21:04

Варан зіграє з перших хвилин проти Баварії

21:00

Степаненко: Шахтар ніколи не здається і завжди ставить перед собою найвищі цілі

20:40

Консейсау: З приходом нового тренера Шахтар став стабільнішим, соліднішим і додав у ігровому плані

20:04

Лунін опинився в запасі Реала на матч проти Уніона

19:35

Артета: Борг Арсеналу — перемагати у кожному матчі

18:56

Зінченко у запасі на матч Ліги чемпіонів проти ПСВ

18:30

Консейсау: Матч з Шахтарем — це фінал у цьому змаганні