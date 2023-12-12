Нкетіа забив дебютний гол за Арсенал у Лізі чемпіонів

Англійський форвард "канонірів" відзначився у матчі проти ПСВ.

У заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, який не мав ніякого значення з турнірної точки зору, ПСВ зіграв внічию з лондонським Арсеналом (1:1).

Єдиним голом за "канонірів" на 42-ій хвилині відзначився нападник Едді Нкетіа, якому асистував Ріс Нельсон.

Для 24-річного англійського форварда Арсеналу цей м'яч став дебютним у рамках Ліги чемпіонів.

ВІДЕО ГОЛА ЕДДІ НКЕТІА:

У поточному сезоні Едді Нкетіа має на своєму рахунку 22 поєдинки у всіх турнірах (1120 хвилин), в яких він забив 6 голів та віддав 3 асисти.

Зазначимо, що Арсенал вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів із першого місця, тоді як ПСВ фінішував на другій сходинці.